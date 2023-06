Saerb vai interromper o serviço de abastecimento em 30 bairros

O diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, anunciou nesta terça-feira (20) a necessidade de uma interrupção programada no abastecimento de água nesta quarta-feira (21), na estação de tratamento de água (ETA II), para que a empresa de São Paulo possa fazer o serviço de manutenção de selagem, em definitivo, no local do rompimento, no último dia 12 e chegou a comprometer o abastecimento em alguns bairros da cidade.

A empresa chegou na madrugada desta terça-feira e desde as primeiras horas do dia já está atuando para resolver de vez o problema de vazamento no sistema de captação.

“O que aconteceu na semana passada, foi uma situação da natureza, infelizmente esse massivo da ETA está se acomodando, isso pega até um pouquinho do posto lá em cima do Betão, toda aquela área se meche, a gente escavou, aliviou essa adutora que estava três metros e meio abaixo do solo e aí a camada foi puxando e quebrou, então nós fizemos esse alívio que eu creio ser definitivo”, explicou Enoque.

Segundo o diretor-presidente da autarquia, a paralisação programada vai iniciar as 10 horas da manhã e se estenderá por cerca de nove horas e 30 bairros serão atingidos.

Enoque pediu para que a população faça o uso correto da água sem o desperdício.

“Pedimos que os usuários façam o uso racional da água, é inconcebível que com toda essa dificuldade o usuário desperdiçar água. Muitas vezes é a caixa d’água derramando por derramar.”

Bairros que terão o fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira (21):

Cidade do Povo

Jardim Europa

Primavera

Village Tiradentes

Habitar Brasil

Vila Betel

Residencial Araçá

Fundhacre

Pedro Roseno

Residencial Iolanda

Parque das Palmeiras

Residencial Rio Branco

Conjunto Tangará

João Eduardo

Bela Vista

Novo Horizonte

6 de Agosto

Taquari

Av. Chico Mendes

Triângulo Novo

Distrito Industrial

Portais I, II e III

Nova Morada

Valdemar Maciel

Israel Lira

Residencial Jequitibá

Novo Calafate

Laélia Alcântara

Wilson Ribeiro

Pólo Geraldo Mesquita

Jorge Kalume

Loteamento Ipê (INTO)

Rui Lino

Conjunto Solar

Conjunto Procon

Vila Ivonete

Manoel Julião

Nova Estação.

Geraldo Fleming

Conquista

Antonio da Rocha Viana

Conjunto Village

Av. Getúlio Vargas até a ponte

Loteamento Santo Afonso

Belo Jardim l e ll

Ramal Bom Jesus

Recanto dos Buritis

Rosa Linda

Jacarandá

Vila Acre

Santa Maria

Areal

Fonte: Prefeitura de Rio Branco