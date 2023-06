Açaí do Acre tem segundo maior bônus de garantia do preço ao produtor em junho

Na segunda-feira (12), foi publicada no Diário Oficial da União, mais uma lista dos produtos que receberão o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF). Segundo a lista, o açaí produzido no Acre tem preço de mercado estimado em R$1,10 por quilo, e ganha bônus de R$1,84/kg até o dia 9 de julho.

Ou seja: o governo garante 40,22% a mais do preço de mercado. A Companhia Nacional Abastecimento (Conab) é o órgão responsável pela realização do cálculo do bônus.

A lista do mês de junho inclui um total de 16 produtos, distribuídos em 19 estados da federação. Três novos produtos passaram a compor a lista de bonificação, em relação ao mês anterior: milho (MA, MG, PR, GO e MS), manga (BA) e cará/inhame (RO).

O maior bônus de garantia de preço na lista é de 43,95%, referente à borracha cultural cultivada (em Mato Grosso), seguido do açaí no Acre (40,22 %) e da borracha natural cultivada no Paraná (39,46 %).

O bônus PGPAF é calculado com base no valor médio dos produtos e na lista são contemplados os cultivos cujos preços recebidos pelo produtor ficaram abaixo da garantia. A publicação da portaria com os valores de bonificação é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e os descontos aos produtores são feitos em seus financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).