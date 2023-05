Último dia de inscrição para processo seletivo no Senac Acre

O Senac Acre informa que nesta quinta-feira, 25, é o último dia para se inscrever no processo seletivo aberto na segunda-feira, 23. Com vagas destinadas para as cidades de Rio Branco e Feijó, as únicas oportunidades disponíveis são para o edital nº 004/2023 com vagas direcionadas à unidade de Feijó para profissionais com Ensino Superior Completo na área de Orientadores Educacionais em Informática. As inscrições são gratuitas, limitadas e exclusivamente realizadas através do endereço eletrônico http://send.ac.senac.br/site/pss/

A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com as etapas definidas em cada processo. A primeira etapa consiste na Análise Curricular para todos os cargos, enquanto a segunda etapa envolve a Entrevista Técnica e Comportamental para os cargos de nível médio e a Prova Prática para as funções de nível superior.

Para participar dos Processos Seletivos do Senac-DR/AC, os interessados devem ler atentamente os editais completos, disponíveis no site da instituição, a fim de obter todas as informações necessárias sobre requisitos, prazos, etapas do processo seletivo e cronograma estabelecidos em cada edital.

O Senac Acre é uma instituição reconhecida nacionalmente por sua atuação na área da educação profissional. Com cursos e capacitações de alta qualidade, o Senac Acre contribui para o desenvolvimento de profissionais qualificados e preparados para o mercado de trabalho.