Rio Branco x Humaitá decidem hoje 1º de maio o Campeonato Acreano 2023

Humaitá e Rio Branco vão a campo com a mesma pontuação, mas com o tricolor porto acrense apresentando melhor saldo de gols no returno e jogando pelo empate para conquistar o bicampeonato estadual. Os dois times não terão desfalques em seus elencos de titulares. O goleiro reserva Marquinhos, do Rio Branco, será a única ausência certa, após a expulsão pós jogo contra o Imperador Galvez, na última quinta-feira (27).

Calendário ampliado

Os dirigentes de Humaitá e Rio Branco podem respirar aliviados. Os dois clubes terão na próxima temporada calendário ampliado e mais de 1,1 milhão de reais para investirem no departamento de futebol – R$ 750 mil da Copa do Brasil, R$ 300 mil do Campeonato Brasileiro da Série D e R$ 60 mil da Copa Verde (valores pagos nesta temporada às equipes participantes da primeira fase que estão inseridas na Série D).

José Lima apita a decisão

A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Acre (FFAC) divulgou nesta sexta-feira (28), os árbitros e assistentes escalados para a última rodada do hexagonal final do Campeonato Acreano.

O duelo decisivo para apontar o campeão da temporada sairá do confronto entre Humaitá e Rio Branco, dia 1º de maio, no estádio Florestão. O árbitro escolhido para intermediar a partida foi o militar aposentado José Lima. Iago Nascimento e Verônica Severino serão os assistentes escalados.

Um dia antes (30), dois jogos abrem a última rodada. No primeiro duelo, às 16h, envolvendo Atlético x Galvez, o árbitro da partida será Alberto Júnior. Antônio Neilson e Carlos Alberto serão os assistentes. No jogo de fundo, às 18h, Independência e São Francisco será intermediado por Ruan Santos. Roseane Amorim e Jean Carlos serão os assistentes.