Prefeitura celebra aniversário do bairro Cidade do Povo com assistidos pelo Cras

A Prefeitura de Rio Branco ofereceu, na manhã dessa segunda-feira (22), um delicioso café da manhã no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cidade do Povo para comemorar o aniversário de 9 anos do bairro. O evento contou com a presença de moradores, em especial, os usuários do Cras.

O encontro também proporcionou um espaço aberto para que os presentes pudessem expressar suas opiniões e sugerir melhorias na assistência aos usuários. A iniciativa incentiva a participação ativa da comunidade mostrando que o Cras Cidade do Povo é um espaço de acolhimento e apoio para todos.

Suellen Araújo, Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, destacou a importância da participação dos moradores da Cidade do Povo nos serviços disponibilizados pelo Cras. Ela também agradeceu o empenho e dedicação de todas as equipes da SASDH que estão diariamente atendendo a população em vulnerabilidade, ofertando direitos e garantias.

Para o Coordenador do Cras Cidade do Povo, Paulo Roberto, a comemoração é um reconhecimento de gratidão à comunidade local.

“Além do aniversário que marca a chegada dos primeiros moradores, este é um momento de união onde estamos comemorando o compromisso e a relação de carinho que nossa equipe tem com a comunidade e que eles também demonstram com a gente”.

Residente na Cidade do Povo hà 7 anos, o senhor Robson Silva, que já foi presidente do bairro, garante que o Cras faz uma grande diferença na vida dos moradores.

“Nosso bairro é muito carente e as atividades do Cras ajudam muito os moradores no dia a dia. Também estão sempre dispostos a tentar resolver os nossos problemas. A Cidade do Povo está de parabéns e que no próximo aniversário possamos comemorar com novas ações aqui no Cras”, concluiu.

Ao final do encontro, a Secretária Suellen Araújo, fez questão de reafirmar o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em seguir desenvolvendo projetos e ações que promovam a melhoria da qualidade de vida, bem como dos serviços socioassistenciais nas 8 unidades de Cras em nosso município.

O que é o CRAS?

Cras é a sigla para Centro de Referência de Assistência Social. Trata-se de uma unidade pública responsável por prestar serviços socioassistenciais básicos às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

O equipamento tem como objetivo promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio do acesso a serviços e benefícios socioassistenciais, tais como: atendimento psicossocial, encaminhamento para cursos profissionalizantes, orientação e apoio para acesso a programas sociais, entre outros.