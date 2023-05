PF apura denúncia de cárcere privado feita por lideranças indígenas de Rondônia

Vídeos feitos por Neidinha, como é conhecida, foram divulgados nesta segunda-feira (15) e mostram ao menos sete homens no entorno dela e de Txai, indígena nascida dos Povos Suruí.

“Eu fui cercada pelo pessoal que tá na área de litígio Burareiro. Como eles estão me gravando, eu me vejo no direito de gravar cada um que está aqui dentro. Eu to explicando a eles a área de litígio. Eu não estou invadindo porque aqui é uma terra indígena. Se chama terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau”, narra a ativista para o grupo que a cerca.

Em outra gravação, também divulgada nesta segunda-feira, Txai aparece conversando com os supostos invasores. Um deles propõe uma reunião (para discutir sobre a situação da terra) e fala que, juntos, a situação vai ser resolvida.



Neidinha procurou a PF em Porto Velho, junto com um advogado da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, e registrou um boletim de cárcere privado.



Em entrevista à Rede Amazônica, Neidinha afirmou ter feito duas negociações para passar pelo ‘bloqueio’ dos invasores dentro da reserva.