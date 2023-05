Perseguição policial termina com homem morto a tiro dentro de carro na Via Verde

Uma ocorrência que teve início com um chamado do COPOM a viaturas da Polícia Militar que estavam nas proximidades do Estádio Arena da Floresta na noite deste sábado, 6, culminou com perseguição a um homem identificado como Marcos Ferreira da Costa, de 42 anos, que conduzia um veículo Honda Civic, de cor preta e placa QTJ 9639, que ao avistar a polícia fugiu entrando na estrada do Amapá e saindo na Via Verde, próximo a rotatória que dar acesso a UPA e a Rodoviária Internacional, onde foi interceptado e cercado e findou sendo morto com um rio no braço que transfixou e atingiu o coração. Ele morreu dentro do carro ao ter supostamente trocado tiros com a PM.

Apesar de testemunharam afirmarem que o motorista em fuga foi cercado por viaturas da polícia e que policiais já desceram das viaturas atirando na direção do carro matando o motorista, o oficial do dia Tenente Barbosa Cruz, nega que a polícia tehna atirado contra o veículo em fuga, mas também não consegue explicar, porque o carro do suspeito tem marcas de tiros no pneu, nas portas, na lataria da frente e detrás do carro.

O oficial militar responsável pela policiamento na capital na noite deste sábado ,06, disse que o Copom acionou a P. para um tiroteio no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, e ao chegar no local o suspeito saiu em fuga pela Via Verde, quando perdeu o controle e bateu no Guard Rail, em seguida atirou contra a guarnição, que em seguida percebeu que o homem estaria imóvel, por esse motivo foi acionada a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal após perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.