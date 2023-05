Em jogo frenético, Fluminense e Vasco ficam no empate por 1 a 1 em clássico no Maracanã

Fluminense e Vasco empataram por 1 a 1 em clássico frenético no Maracanã, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe vascaína abriu o placar no primeiro minuto, com Pedro Raul, e fez o restante do jogo na defesa, tentando apostar em contra-ataques. No segundo tempo, o Fluminense chegou ao empate com Lima e impôs uma pressão frenética, com muitas oportunidades, mas parou nas grandes defesas do goleiro Léo Jardim.

Primeiro tempo

O Vasco iniciou o jogo fulminante com pressão sobre a saída de bola curta do Fluminense. No primeiro minuto, Fábio errou passe dentro da área, Alex Teixeira recuperou e passou para Pedro Raul abrir o placar. A partir daí, o Fluminense controlou a posse de bola e fez seu jogo todo no campo de ataque. As melhores oportunidades tricolores foram em jogadas de bola parada. O time de Barbieri se retraiu e passou a buscar o contra-ataque. Em mais um erro da defesa, de Felipe Melo, Pec quase ampliou o resultado. No fim da etapa, as equipes pouco criaram e o jogo ficou amarrado até o apito final.

Léo Jardim salvador

O Vasco voltou com a mesma estratégia do primeiro tempo e se postou na defesa enquanto o Fluminense veio diferente. O time de Diniz solucionou os erros da primeira etapa, acelerou a troca de passes e passou a ser muito mais perigoso. Aos nove minutos, Arias achou Cano na área do Vasco. Mesmo sem ângulo, o argentino soltou uma bomba, que Léo Jardim defendeu. Na sobra, Lima empatou o jogo. Barbieri arriscou algumas mudanças no time para evitar o desgaste, mas não deram certo. Galarza entrou no lugar de Andrey e Rwan, na vaga de Alex Teixeira, mas não conseguiram manter o nível. Na sequência do jogo, o Fluminense não deixou o Vasco respirar. Finalizações de Ganso, Nino e John Kennedy obrigaram Léo Jardim a fazer defesas incríveis para garantir o empate. O goleiro terminou a partida como destaque.







Fonte: ge