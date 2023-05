Confronto entre CV e B13 deixa um alvejado a tiros no Cidade do Povo

Antônio Bergson da Silva, de 18 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite dessa terça-feira, 16, na rua Franco Silva, localizada no bairro Cidade do Povo, considerado um dos bairros mais perigosos do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento quando ouviu tiros e foi informada sobre um confronto entre membros de duas facções criminosas.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram Bergson ferido e descobriram que cerca de sete homens estavam dentro de um matagal armados.

Os militares acionaram socorro para o homem ferido e escoltou a equipe do SAMU até o local em que a vítima se encontrava, garantindo a segurança para os profissionais de saúde saírem do bairro.

A polícia montou um cerco e conseguiu prender sete faccionados e apreender dois revólveres, duas pistolas e um fuzil, além de coquetéis molotov usados para incendiar casas de rivais.

O rapaz foi alvejado a tiros por membros da facção criminosa Comando Vermelho, que recentemente tomou o “território” do Bonde dos Treze. Antônio foi atingido com um tiro na coxa, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.