Mulher tenta matar idoso de 69 anos duas vezes durante bebedeira na madrugada

O idoso Hiquias Sombra da Silva, de 69 anos, foi vítima de tentativa de homicídio duas vezes somente na madrugada deste domingo, 28, pela mesma mulher. Ele foi ferido com um golpe de faca na mão desferido por uma mulher de nome Maria.

A primeira agressão aconteceu no bairro Boa União, região da Baixada, e a vítima foi encontrada sangrando na calçada por populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que socorreu a vítima e a conduziu a Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Sobral.

Na oportunidade, o idoso relatou que estava a consumindo bebida alcoólica com um casal de amigos, quando a mulher identificada pelo nome de Maria de posse de faca desferiu um golpe em sua mão.

Após ter recebido atendimento médico, Hiquias recebeu alta médica e para surpresa de todos, minutos depois, a equipe do SAMU foi acionada para uma nova tentativa de homicídio no bairro Boa União e chegando lá, a vítima era novamente o idoso Hiquias Sombra, que foi novamente consumir bebida alcoólica com o casal de amigos e novamente a mulher de nome Maria desferiu um golpe de faca nele, dessa vez atingindo as costas sem gravidade.