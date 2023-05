Morador de rua de 17 anos é encontrado morto com facada no pescoço na capital

O morador em situação de rua Anderson Lopes da Silva, de 17 anos, foi encontrado morto na madrugada deste domingo, 28, em uma área de mata situada na rua Rio Grande do Sul, no “Papoco”, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, uma moradora de rua estava passando pelo local quando encontrou somente o braço de Anderson fora da vegetação. Ela resolveu se aproximar e encontrou o homem morto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística que constatou que Anderson estava com um corte profundo na região do pescoço. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Moradores em situação de rua informaram a Polícia que Anderson foi morto por outro morador de rua e não sabem a motivação do crime.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).