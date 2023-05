MP recebe denúncia anônima de desvio de dinheiro envolvendo Carla Diaz e Felipe Becari

O deputado federal Felipe Becari (União Brasil-SP) enfrenta uma investigação por peculato e estelionato após uma denúncia anônima ser feita ao Ministério Público. O caso envolve ainda o nome de sua noiva, a atriz Carla Diaz, e o anel de noivado que o parlamentar deu para ela.

Nos documentos que a coluna teve acesso exclusivo, o denunciante disse ao MP que houve uma grande arrecadação e um suposto déficit do Instituto Felipe Becari, organização que faz acolhimento de animais vítimas de maus-tratos. Ainda de acordo com o documento, o político teria apresentado sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o quanto ganhava como vereador.

Dentre as acusações mais graves está a de que Felipe teria, supostamente, usufruído destes desvios para viajar e pagar contas pessoais. Entre estes gastos, estaria o anel de noivado de Carla, que custou R$ 50 mil e a viagem do casal para a Itália. Na denúncia, também foi dito que a atriz teria, consequentemente, também usufruído do dinheiro em questão.

Em contato com a coluna Leo Dias, a defesa de Carla afirma que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia anônima ao MP e os fatos são preliminarmente apurados.

“É nessa fase que estamos agora: provar documentalmente que tudo isso é mentira e que a viagem de Carla foi fruto do trabalho e de parceria dela com as marcas. E que ao final dessa apuração, todas as pessoas que estão querendo prejudicar a Carla serão identificadas e responsabilizadas na Justiça”, declarou Caio Padilla.

Procurada também, a defesa de Felipe Becari afirma que o deputado jamais praticou qualquer conduta ilícita: “Como já comprovado, Felipe tem sido alvo de notícias completamente falsas e de cunho categoricamente criminoso disseminadas nas redes sociais e que vêm sendo comunicadas às autoridades com o único objetivo de prejudicá-lo, bem como atingir sua imagem e seu relacionamento.”

O advogado Carlos Bobadilla continuou com a nota: “Diante disso, desde então, Felipe tem adotado todas as medidas judiciais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos, bem como tem colaborado ativamente com as autoridades para o restabelecimento da verdade.”

Carlos afirma que Becari ajuizou uma “queixa-crime em razão da prática de crimes contra a honra e requereu abertura de uma investigação para apuração da prática do crime de perseguição”, por julgar que as denúncias anônimas são uma forma de perseguição.

O advogado concluiu, dizendo que o parlamentar está colaborando com a Justiça. “Posto isso, e diante da certeza de que a verdade prevalecerá, o deputado Felipe Becari continua colaborando e sempre à disposição da Justiça.”

