MP diz que Bauermann, do Santos, recebeu R$50 mil por manipulação, afirma revista

O zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, é um dos jogadores investigados pelo Ministério Público de Goiás em caso de manipulação de jogos na última temporada. A denúncia indica que o jogador aceitou uma proposta para receber cartões em mais de uma partida.

As informações foram publicadas pela Veja. Ao menos 20 jogos estão sendo analisados pelo Ministério Público e ainda não há resposta da Justiça sobre as denúncias feitas pelo MP.

De acordo com o documento, Bauermann teria aceitado uma proposta de R$50 mil para levar cartão amarelo no empate em 1 a 1 contra o Avaí, na Vila Belmiro — o que não aconteceu.

Desta forma, como recebeu o pagamento e não cumpriu com o que foi proposto, o defensor teria forçado uma expulsão no jogo seguinte, contra o Botafogo. Ele foi punido com o cartão vermelho depois da partida, por reclamação.

Bauermann já foi alvo de busca e apreensão na primeira etapa da Operação Penalidade Máxima. A tendência é que o Santos se manifeste de forma oficial nas próximas horas.