Acreanos que planejam assaltar posto de combustível são presos

Três homens, naturais de Cruzeiro do Sul, foram presos na cidade de Guajará, no Amazonas, nesta segunda-feira, 8, com armas de fogo.

Segundo a polícia, o trio planejava portando assaltar um posto de gasolina.

Os homens foram identificados como Erivan Souza da Rocha, Calebe Gomes de Souza e Isaías Mercedes da Silva. Guajará fica localizada cerca 15 km de Cruzeiro do Sul.

A Polícia Militar do Amazonas recebeu uma denúncia anônima de que os três homens planejavam o assalto. Ao chegar na residência de Erivan Souza, encontram Calebe Gomes com um simulacro de pistola e tentando fugir.

Foram encontradas, ainda, uma espingarda, uma pistola, um revólver e munições. Os três homens confirmaram que foram até Guajará com o intuito de assaltar um posto de gasolina.

Fonte: A Gazeta do Acre