Mais quatros homens detidos por ataques a Vinicius Junior são liberados após fiança

Em janeiro, na noite anterior a um jogo entre o Real Madrid, time de Vinicius Jr., e o Atlético de Madrido o boneco com a camisa do brasileiro apareceu pendurado em uma ponte. Em cima dele, foi pendurada uma faixa com a inscrição: “Madri odeia o Real”.

De acordo com a polícia, os autores são membros de “um grupo radical de torcedores” do Atlético de Madri, que “já haviam sido sinalizados durante os jogos como de “alto risco”.