Lula faz churrasco com ministros e líderes do governo no Alvorada para tratar de pautas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou ministros e líderes do governo no Congresso Nacional para um churrasco na noite dessa sexta-feira (26), no Palácio da Alvorada.

Estavam presentes, entre outros, os ministros da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

Além de ministros, os líderes no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), participaram do evento, com direito à picanha.

A CNN apurou que o convite do presidente foi feito em cima da hora, por isso muitos ministros já não estavam em Brasília.

Nove ministros compareceram, como Anielle Franco, da Igualdade Racial; Margareth Menezes, da Cultura; Flávio Dino, da Justiça; Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Luiz Marinho, do Trabalho; e Carlos Fávaro, da Agricultura.

A confraternização ocorre após uma semana intensa para o governo no Congresso.

Na quarta-feira (24), a Câmara concluiu a votação do novo marco fiscal, que substituirá o teto de gastos.

No mesmo dia, entretanto, a comissão que analisa a medida provisória da reestruturação do governo retirou competências e esvaziou os ministérios do Meio Ambiente, de Marina Silva; e dos Povos Indígenas, de Sônia Guajajara. Elas não participaram do churrasco.

O encontro com ministros e líderes do governo no Parlamento serviu para alinhar pautas entre os parlamentares e “suavizar a semana tensa”, além de comemorar a aprovação da nova regra fiscal, segundo uma fonte ouvida pela CNN.