Internacional e Nacional empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira no Beira-Rio

Em uma partida disputada e com boas alternativas para os dois lados, Inter e Nacional empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira no Beira-Rio. O time de Mano Menezes saiu na frente com Mercado e sofreu o empate de Zabala ainda no primeiro tempo.

O segundo tempo teve ares de tensão por conta dos contra-ataques da equipe uruguaia e da instabilidade da equipe. Depois de ter um gol bem anulado, o Colorado marcou com De Pena aos 40 da etapa final. Porém, já nos acréscimos, Noguera recebeu cruzamento de Polenta e empatou de cabeça. Empate amargo diante de 37.791 torcedores.

