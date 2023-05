Família de vítima de assalto diz que home ficou com vísceras expostas após cirurgia

William James Gomes Nunes, de 42 anos, foi esfaqueado durante um assalto no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, no dia 8 de fevereiro deste ano. O ferimento, que aparentemente não apresentava riscos, passou a ser motivos de preocupação depois que, segundo familiares, a vítima foi submetida a uma cirurgia de abdômen no pronto-socorro da capital acreana.

A família de William diz que parte das vísceras do paciente teriam ficado expostas após a intervenção cirúrgica ser concluída e fechada. Um mês depois, William foi transferido para a Fundação Hospitalar do Acre, onde foi submetido a outras duas cirurgias. De acordo com familiares, o estado de saúde da vítima só se agrava desde então.

“Além disso, falta medicamentos, bolsa de colostomia e as visitas médicas são raras”, comentou Taiana Gomes, que é cunhada vítima. De acordo com ela, James raramente recebe a visita de um médico, sem contar que faltam medicamentos, o básico para fazer um curativo e bolsas de colostomia. “Nós resolver expor o problema na tentativa de obter respostas da direção da Fundacre. Está ocorrendo descaso na situação dele, não sabemos mais o que fazer. Queremos que alguém se manifeste”, concluiu.

William James retornava para casa quando foi atacado por um homem que o ameaçava com uma faca, exigindo que a vítima entregasse valores que estavam em seu poder. O homem acabou sendo esfaqueado.