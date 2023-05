EUA enviam maior navio porta-aviões do mundo à Noruega em prova de força da Otan

O maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, navegou para Oslo nesta quarta-feira, pela primeira vez para um navio deste tipo dos Estados Unidos, em uma demonstração de força da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em um momento de tensão elevada entre o grupo e a Rússia sobre a guerra na Ucrânia.

O navio e sua tripulação realizarão exercícios de treinamento com as Forças Armadas norueguesas ao longo da costa do país nos próximos dias, disseram os militares noruegueses.

“Esta visita é um sinal importante da estreita relação bilateral entre os EUA e a Noruega e um sinal da credibilidade da defesa e dissuasão coletivas”, disse Jonny Karlsen, porta-voz do Quartel-General Conjunto Norueguês, o centro de comando operacional das Forças Armadas.

Em um ponto de Oslo, dezenas de pessoas de todas as idades se reuniram na praia para observar a embarcação enquanto ela passava, tirando fotos e gravando vídeos. O USS Gerald R. Ford tem capacidade para transportar 75 aeronaves e conta com tripulação de 4,5 mil marinheiros.

A mídia norueguesa informou que o porta-aviões navegaria ao norte do Círculo Polar Ártico. Karlsen se recusou a comentar as reportagens. A embaixada russa em Oslo condenou a visita do porta-aviões.

“Não há questões no norte (Ártico) que exijam uma solução militar, nem tópicos em que seja necessária intervenção externa”, disse a embaixada em um post no Facebook.

A Noruega, membro da Otan, faz fronteira com a Rússia no Ártico e, no ano passado, tornou-se o maior fornecedor de gás da Europa após uma queda nos fluxos de gás russo.