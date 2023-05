Em defesa do SUS, governo do Acre realiza a nona Conferência Estadual de Saúde

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), em parceria com o Conselho Estadual de Saúde (CES), deu início à 9ª Conferência Estadual de Saúde, nesta terça-feira, 23. Com o tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia”, o evento está sendo realizado no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco.

“É um momento importante, em que vocês irão discutir a política de saúde do nosso estado. Um momento propício para levantar todos os questionamentos, necessidades e preocupações. E então, formar um plano para que esses resultados cheguem ao estado. O SUS é uma das maiores políticas públicas que atende a população brasileira, por isso precisa de atenção e de cuidado”, enfatizou a governadora em exercício, Mailza.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância do evento para o Acre. “Serão pactuadas metas e diretrizes para os próximos quatro anos. Estaremos revendo metas que não foram concretizadas ou parcialmente executadas, e corrigindo. A conferência é uma ferramenta, aqui estão delegados que representam entidades, mas o foco, de fato, é o usuário do SUS”, destacou.

De acordo com o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Elenilson Silva, a 9ª Conferência conta com a participação de 200 delegados dos 22 municípios do estado, eleitos nas conferências municipais, e 24 conselheiros estaduais de saúde. Destes, 48 delegados serão eleitos para representar o Acre na 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília.

“Levaremos as propostas aprovadas aqui à Conferência Nacional, que acontece de 2 a 5 de julho. Com isso, o Acre vai dar a sua parcela de contribuição para a construção dos próximos objetivos do SUS. Acreditamos que essa será uma das melhores conferências que o Acre já teve, uma vez que as discussões nos municípios foram à altura das necessidades e agora vamos avançar nessa etapa estadual e nacional”, disse.

Para o coordenador municipal do Setor de Endemias de Epitaciolândia, Carlinhos Nogueira, é importante que trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), estejam envolvidos nas discussões. “Nessas conferências conseguimos colocar a nossa necessidade. A expectativa para o evento é a melhor, pois muitos benefícios já chegaram aos municípios, por meio das conferencias, como o Caps, por exemplo”, relatou.

Participaram também, da cerimônia de abertura, gestores do Estado e dos municípios, deputados estaduais, representantes do Ministério da Saúde (MS), dos conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Saúde, do Ministério Público do Acre (MPAC), do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), indígenas, autoridades sindicais e trabalhadores e usuários do SUS.