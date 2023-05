Dupla é presa ao conduzir moto roubada com armas de fogo no bairro Aeroporto Velho

Policiais militares do policiamento comunitário do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (1º BPM/PMAC) apreenderam duas armas de fogo e recuperaram uma motocicleta nesta terça-feira, 16, na avenida Sobral, bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

A equipe policial fazia o patrulhamento quando foi repassada, via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a informação de que havia dois homens em uma motocicleta Titan 150 vermelha com restrição de roubo, conduzida pela “terceira ponte”, e posteriormente, através da estrada da Sobral, sentido centro.

Em busca dos suspeitos, os militares continuaram o patrulhamento e os avistaram já no bairro Boa União, onde deram ordem de parada e fizeram a abordagem. Na busca pessoal, foram encontradas, na cintura de cada indivíduo, as armas de fogo tipo escopeta, uma calibre .32 e outra calibre .28, além de um canivete e seis cartuchos.

Um dos homens tentou se passar por outra pessoa, porém, em consulta, foi confirmada a sua verdadeira identidade e ainda, que havia um mandando de prisão em seu desfavor. O outro envolvido é monitorado da justiça com o uso de tornozeleira eletrônica.

A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a motocicleta, as armas de fogo e demais materiais apreendidos.