Devido ao surto de gripe, Rio Branco terá dia D de vacinação no próximo dia 27 de maio

O Dia D de vacinação contra a gripe influenza está marcado para ocorrer no próximo dia 27 de maio em Rio Branco. Agora, com a liberação do Ministério da Saúde para a vacinação de crianças de seis meses de idade, o Dia D irá alcançar um maior número de pessoas.

“Todas as crianças de seis meses até a minha idade, ou mais do que a minha idade, tem o direito da vacina contra a gripe. A gente sabe que estamos no surto de gripe muito grande aqui no estado, principalmente aqui em Rio Branco, e aí, o que resolve o problema é a vacina”, disse o prefeito Tião Bocalom.

A secretária de Saúde do Município, Sheila Andrade, disse que a intenção do Dia D é aproximar a população dos serviços e cumprir o calendário vacinal, para evitar a propagação do vírus.

“Esse período é fundamental para que você se cuide. Nós vamos estar entrando no período onde o vírus da gripe circula com maior intensidade. Então, precisamos nos prevenir, precisamos nos cuidar.”

Os pontos estratégicos de vacinação são: em frente à prefeitura, no Shopping Popular, Via Verde Shopping, todas as creches da cidade, supermercados e em algumas instituições.

“É um grande mutirão que começa para gente poder vacinar todas as nossas crianças e atualizar a caderneta de vacina delas. Nós queremos as nossas crianças vivas, sadias. Por isso, leve a sua criança para ser vacinada”, disse o prefeito.