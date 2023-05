Apex e Sebrae assinam convênio de R$ 650 mil para empresas

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil ), Jorge Viana, assinou na manhã deste sábado, 27, um convênio com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que irá beneficiar aproximadamente 50 empresas acreanas.

A parceria, que garante o investimento de R$ 650 mil, vai resultar na realização do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) para empreendimentos que desejam ampliar suas vendas e trabalhar com exportação no Estado.

“O Estado exportador é um lugar que possui diversos avanços. E é isso que queremos, que o Acre exporte para a Bolívia, Peru, outros países vizinhos e a China. Assim como sempre fiz, quero assim colaborar com o crescimento aqui e em todo o país”, declarou Jorge.

Para o superintendente do Sebrae Acre, Marcos Lameira, é um momento importante para toda a região, de crescimento e desenvolvimento. “Tudo o que estamos fazendo aqui, vem para complementar a cultura empresarial do nosso Estado. Queremos aumentar os nossos negócios além das fronteiras”, destacou.

Também participaram da cerimônia representantes do governo do Acre e empresários de várias áreas comerciais.

Foto: Sérgio Vale