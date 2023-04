Programa de infraestrutura tem edital publicado nesta segunda

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 3 , a abertura de um novo edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O certame é direcionado a pesquisadores doutores, possibilitando a obtenção de apoio financeiro para o desenvolvimento de projetos de pesquisa no âmbito do Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores/Programa Primeiros Projetos, com recursos do convênio nº 795201/2013.

O edital nº 002/2023 tem o objetivo apoiar pesquisadores com, no máximo, oito anos de doutoramento e que não sejam bolsistas de produtividade do CNPq, por meio do fomento a projetos que preconizem a aquisição, instalação, modernização ou recuperação da infraestrutura de pesquisas em instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs), conforme definido pela lei nº 10.973/2004.

O programa conta com mais de R$ 660 mil, para financiar projetos com valores de até R$ 70 mil. Os candidatos devem realizar a submissão das propostas até 8 de maio. A divulgação do resultado preliminar será anunciada até 7 de julho. O resultado final será divulgado após a homologação pelo CNPq.

As propostas devem ser apresentadas via internet, por meio do Sistema Sigfapac, disponível no endereço: www.sig.fapac.ac.gov.br. Para que o candidato possa fazer inscrição, é necessário que esteja cadastrado no sistema.

Para mais informações, os candidatos devem entrar em contato com a Fapac/AC, pelo e-mail [email protected].