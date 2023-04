Rio Acre tem novo recuo e baixa mais 1 centímetro marcando 17h68m na Capital

O nível do Rio Acre tem dado indícios de estabilidade nesta segunda-feira, 3, na capital acreana. Às 15 horas de hoje, o manancial recuou novamente e baixou para 17,68 metros, conforme medição da Defesa Civil Municipal.

Com a baixa de mais 1 centímetro na marca, o rio apresenta três centímetros a menos do que o registrado às 6 horas desta segunda-feira.

A redução no nível do Rio Acre acalenta as mais de 5 mil pessoas que estão desabrigadas, que esperam retomar a normalidade. Até o momento, mais de 60 mil pessoas já foram atingidas pela enchente do Rio Acre.