Dona Carmem Costa, mãe do cantor Leonardo, é velada em cemitério de Goiânia

Amigos e parentes de Dona Carmem se reúnem na capela do Cemitério Jardim das Palmeiras para a despedida à mãe do cantor. O velório começou por volta de 1h, após a chegada do corpo. De acordo com a direção do cemitério, a previsão é que aconteça uma missa entre 8 e 9 horas e o sepultamento seja ainda nesta manhã.

O cantor Leonardo, a esposa, Polliana Rocha, e Pedro Leonardo e Zé Felipe, filhos do sertanejo, além de Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, participam do velório. Além deles, Marianna Costa, irmã de Leonardo também acompanha a despedida.