Com preços nas alturas, um a cada cinco brasileiros não vai comprar ovos de Páscoa

Com os consumidores de olho na qualidade dos produtos, a expectativa do setor é positiva para a data. Ainda segundo dados da CNC, a estimativa é que o varejo fature R$ 2,49 bilhões com a Páscoa neste ano — um aumento de 2,8% em comparação ao observado no ano passado. Mesmo assim, o número ainda fica 2,7% abaixo dos níveis pré-pandemia, registrados em 2019.