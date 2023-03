ExpoAcre 2023: confirmados Zé Neto e Cristiano, Nathanzinho e Zé Vaqueiro

Em entrevista na sede do Sebrae na manhã desta segunda-feira, 6, o governo do Acre divulgou as datas das 9 noites da maior Feira Agropecuária do Acre – a Expoacre 2023, que ocorre tradicionalmente no parque de exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

De acordo com um dos organizadores do evento, Dudé Lima, a feira em Rio Branco começa no dia 29 de julho com a tradicional Cavalgada e termina em 6 de agosto. Lima revelou ainda que o governo já tem quatro atrações já confirmadas – Evoney Fernandes, o seu Osmar, a dupla Zé Neto e Cristiano, Mari Fernandes, Zé Vaqueiro e Natanzinho. “Muito feliz em fazer esse trabalho novamente com a determinação do governador Gladson Cameli”, comentou.

Já em relação à feira agropecuária no Vale do Juruá, a Expojuruá, Dudé contou que a feira terá cinco noites de festa ao invés de quatro como ocorreu em 2022. Com isso, ela terá início de 30 de agosto a 3 de setembro.”Vamos ter mais noites e a ideia é aumentar no decorrer do tempo a exemplo de Río Branco”, declarou.

O secretário de turismo, Marcelo Messias, disse que o objetivo da gestão é realizar uma feira para ficar para a história. Segundo ele, a movimentação de recursos será superior à arrecadada em 2022. “A feira vai movimentar muito mais que os R$ 200 milhões do ano anterior”, destacou.

Assurbanipal de Mesquita, secretário de indústria, ressaltou que faltando cinco meses para a festa, o governo deve trabalhar para realizar uma grande feira de negócios. “Estamos aqui para somar com as instituições para trazer grandes resultados a exemplo do ano passado”, mencionou.

Datas dos shows

O show do cantor e humorista Evoney Fernandes deve ocorrer no dia 29 de julho – abertura do evento. No domingo, dia 30, quem se apresenta é o cantor Natanzinho.

Já no dia 2 de agosto quem se apresenta são os cantores Mari Fernandes e Zé Vaqueiro.

O encerramento da ExpoAcre ficará por conta da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, no dia 6 de Agosto.

Participaram do ato na sala de reuniões as Secretarias da Indústria, Ciência e Tecnologia; de Turismo e Empreendedorismo; da Agricultura, Casa Civil, Sebrae, Fieac, Fecomercio, Faeac e Acisa.