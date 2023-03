Casal acreano que morreu em acidente usou passe livre para para viajar

O casal acreano que acabou falecendo no trágico acidente entre o ônibus que saiu de Rio Branco no último sábado (4) e um caminhão carregado de verduras usou o passe livre de idosos Lara pode viajar até Goiânia (GO), que seria o destino final do veículo pertencente à empresa Matriz.\

Astrogildo Victor Souza de Moura, de 72 anos e Maria Alice Araújo Barros de 63 estão entre os 7 óbitos confirmados. O diretor da empresa de ônibus Matriz, Ismael Maia, disse em entrevista à Rede Amazônica do Acre nesta segunda-feira, 6, que o veículo estava com 47 e não 39 pessoas no momento do acidente.

Destas, cerca de 27 foram hospitalizadas e ainda não há informação sobre feridos acreanos. Ele assegura que a empresa está dando suporte às famílias e que as vítimas serão entregues às suas famílias por conta da empresa, além de dar apoio às pessoas que estão hospitalizadas.

O motorista do ônibus, que tinha mais de 20 anos de experiência, morreu na hora da colisão. “O ônibus estava no sentido correto e um outro caminhão carregado verduras, não sei por qual motivo, desgovernou e veio a bater no ônibus. O motorista teve até tempo de frear, pôde parar o ônibus na estrada para tentar tirar do acidente, mas o caminhão veio e acabou batendo de frente”, disse o diretor à Rede Amazônica.