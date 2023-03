Trecho da BR-364 se rompe novamente em Rondônia e Acre fica isolado do restante do país

O trecho da BR-364 na altura do Km 1.033 voltou, na madrugada desta sexta-feira, 31, a apresentar um enorme buraco e a Polícia Rodoviária Federal de Rondônia interditou a pista e no momento o Acre está isolado do restante do país.

O trecho é o mesmo que se rompeu entre Extrema e Vista Alegre do Abunã alguns dias atrás, onde o tráfego só foi liberado após intervenção do Dnit.

A informação foi divulgada pela própria PRF que informou que o órgão federal responsável pela manutenção da rodovia já foi avisado, mas que não há previsão de liberação da BR-364 até o momento.