Nível do Rio Acre não dar trégua e chega a 17,34 metros na capital acreana

O nível do Rio Acre voltou a subir muito durante a madrugada desta sexta-feira, 31, na capital acreana.

De acordo com a medição da Defesa Civil, realizada às 6 horas da manhã, o manancial chega a 17,34m. O novo volume do Rio Acre representa um aumento de 7 centímetros no período de 12 horas.

Apesar de ter aumentado, o ritmo de crescimento é menor do que nas madrugadas anteriores.

A expectativa é a de que o nível do Rio se estabilize na capital acreana, mas isso só deve acontecer no final da tarde e início da noite. “Temos essa expectativa, sim. É importante deixar claro que, caso aconteça, vai ser apenas no fim da tarde, início da noite de hoje. Infelizmente, por enquanto, a previsão é apenas de estabilização, não temos expectativa ainda de vazante”, adianta Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil.

De acordo com um boletim oficial divulgado na noite de ontem pelo Governo do Estado, existem em Rio Branco, quase 900 famílias em abrigos, o que representa cerca de 3 mil pessoas.

Existem também desabrigados nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, totalizando nos cinco municípios um número aproximado de 4 mil pessoas desabrigadas.