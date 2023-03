Políciais do Acre participaram de evento de Cibersegurança

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Delegado-Geral, Henrique Maciel, autorizou a participação do delegado Nilton Boscaro e de dois agentes da Polícia Civil, a estarem presentes na EAtech Conference de Cibersegurança, em Ibiúna, no estado de São Paulo.

A conferência Anual da ClearIT e demais líderes de mercado em soluções de segurança e tecnologia da informação tem por objetivo apresentar as novas tecnologias e trocar informações com os principais profissionais da área de Cibersegurança.

O evento conta com a participação de diversas empresas no segmento de tecnologia da informação e cibersegurança, sendo algumas delas: Nutanix, Exagrid, Veeam, Thales, Rainforest, Sentinel One, Zadara, entre outros.

A conferência tem como tema a Cibersegurança, um assunto cada vez mais indispensável às empresas, especialmente no setor público, por vários motivos, como por exemplo: proteção dos dados e preparação contra ataques cibernéticos.

O evento demonstrará métodos, conhecimentos, ações a serem tomadas para tal prevenção.

Os participantes tiveram a oportunidade de assistir palestras, ouvir sobre casos de sucesso e comprovar demonstrações sobre diversos temas: Ransomware, backup seguro, arquitetura zero trust para plataforma de nuvem pública e privada, segurança total de endopoint, lei de proteção de dados do Brasil (LGPD), Pentest as a Service, dentre outros.

A participação da PCAC no evento está ligada ao fato de que a instituição está passando por um processo de modernização e evolução tecnológica no que diz respeito à ferramentas e soluções de tecnologia da informação, sendo que algumas destas ferramentas apresentadas no evento já estão sendo utilizadas pela Polícia Civil.