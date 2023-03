Delegacia Itinerante é levada ao Parque de Exposições

A Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia Itinerante estará presente no Parque de Exposições Wilde Viana, local em que está acomodada parte das famílias atingidas pela cheia do Rio Acre, para atender a população na resolutividade de crimes de menor potencial ofensivo que venham a ocorrer nos abrigos.

A Delegacia Itinerante passa a funcionar a partir desta sexta-feira, 31, para registrar boletim de ocorrência e receber as vítimas de quaisquer crimes que venham a ocorrer dentro dos abrigos.

“O governo do Acre está trabalhando incansavelmente para minimizar os transtornos causados aos acreanos, vítimas da alagação. A PCAC está fazendo o possível para ajudar com a retirada das famílias de áreas afetadas pelas águas, monitoramento dos abrigos, rondas policiais e agora levando esse serviço com a Delegacia Itinerante para auxiliar em possíveis transtornos”, explicou o delegado-geral, Henrique Maciel.

Apesar das inundações, as demais delegacias das regionais, bem como as especializadas estão com seu funcionamento normal, atendendo ao público diariamente.