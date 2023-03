Polícia Militar recupera motocicleta furtada em bairro de Sena Madureira

A Polícia Militar, através do 8º BPM, realizou na manhã de hoje, 29, a recuperação de uma motocicleta que havia sido furtada durante a madrugada de hoje no município de Sena Madureira.

Após receberem informações da prática delitiva, os militares iniciaram o levantamento de informações e buscas. Ademais, informes deram conta de que o furto havia sido praticado por um homem que estava monitorado por tornozeleira eletrônica por delitos de furtos praticados anteriormente.

Com o apoio da equipe de monitoramento da Polícia Penal e demais informações levantadas, foi possível saber que o infame estava homiziado em um dos becos do bairro Pista, ainda de posse da motocicleta. Foram então procedidas as buscas, resultando na recuperação do veículo subtraído e prisão do infrator.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia