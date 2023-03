Polícia Militar prende traficante, fecha boca de fumo e apreende drogas em Tarauacá

Seguindo uma denúncia de tráfico de drogas na cidade de Tarauacá, no inteior do Estado, uma guarnição do 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um homem, nesta quarta-feira, 28, e apreendeu drogas, dinheiro, celulares e material utilizado para preparar e embalar entorpecentes.

Os militares tiveram acesso a fotos e vídeos de populares que mostravam a movimentação criminosa na casa do suspeito, localizada no bairro Avelino Areal. Com tais informações, a guarnição observou vários indivíduos que entravam e saíam da casa de forma anormal.

Durante a abordagem o homem, conhecido por integrar uma faccão criminosa local, ainda tentou fugir, no entanto foi capturado e com ele apreendido um pacote com mais de 130 gramas de oxidado de cocaína e cerca de meio quilo de cocaína em pó, além de de 70 “trouxinhas” da mesma droga já embaladas.

Os policiais também apreenderam plástico e balança de precisão, geralmente utilizados para preparar o material para comercialização, três celulares, arma branca e uma quantia de mais de 400 reais em espécie. O homem e os ilícitos foram conduzidos até a delegacia local para os devidos encaminhamentos legais.