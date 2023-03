Polícia Militar do Acre recupera motocicletas e apreende arma

Equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) durante a quinta e sexta-feira, 30 e 31, conseguiram apreender uma arma de fogo e recuperar três motocicletas roubadas. As ocorrências se deram em Plácido de Castro e Rio Branco, onde foi preso um homem de 33 anos.

Primeira ocorrência se deu em Plácido de Castro, onde militares da 2ª Companhia de Plácido de Castro e da Companhia de Operações Especiais (COE) recuperaram duas motocicletas, YBR 150 Factor e uma CG 125 Fan. Os veículos foram abandonados pelos criminosos no Ramal Mendes II.

Segunda ocorrência se deu em Rio Branco, no bairro Boa União, onde alunos sargentos do Policiamento dos Abrigos conseguiram apreender uma arma de fogo e prender em flagrante um cidadão por roubo. Ainda no local, a equipe recuperou uma motocicleta YAMAHA FAZER YS250.

Os veículos foram encaminhados as delegacias de Plácido de Castro e Rio Branco, onde serão posteriormente restituídos aos donos.