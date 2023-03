Governo começa a emitir certidão de área atingida por enchente para servidores públicos

O governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Acre (Cepdec), está emitindo, a partir desta sexta-feira, 31, a certidão de área diretamente atingida pela enchente para servidores públicos ativos, militares e aposentados pelo Estado que desejam solicitar a antecipação de 50% do valor da primeira parcela do 13º salário e a cota referente ao terço das férias.

A ação faz parte do pacote de medidas assistenciais assinada pelo governador Gladson Cameli, que auxiliarão a população atingida pelos transbordamentos dos igarapés e pela enchente do Rio Acre, publicado na última quarta-feira, 29, no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE)

Os servidores que desejam solicitar a certidão deverão ir ao centro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), localizado na estrada da Usina, nº 669, Bairro Morada do Sol, em Rio Branco, portando documento pessoal (RG ou CNH), comprovante de endereço e número de matrícula funcional, no horário de 8h às 12h e das 13h às 17h.

“Essa ação do governo está ajudando muito a dar uma organizada nessa situação triste ocasionada pelas alagações”, afirma Vânia Vanderlei, servidora aposentada da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), moradora do Bairro Aeroporto Velho.

Com a certidão em mãos, os servidores poderão se dirigir ao setor de Recursos Humanos do órgão em que o servidor atua, ao Instituto de Previdência (Acreprevidência), ou também ao Espaço do Servidor da Organização em Centros de Atendimento (OCA), para solicitar os direitos apresentados no Decreto nº 11. 211.