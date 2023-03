Plano de recuperação da Americanas prevê aporte de R$ 10 bilhões

A Americanas finalizou no final da tarde desta segunda-feira (20) o Plano de Recuperação Judicial a Justiça do Rio e aos bancos credores.

A CNN teve acesso às 36 páginas da versão final do documento da empresa, representada pelos escritórios Salomão Advogados, Basílio Advogados e Zanin Advogados e entregue a advogados nesta tarde.

Interlocutores da própria empresa admitem à CNN que não há ainda um aval dos bancos credores ao plano, mas havia um prazo legal que a empresa precisava cumprir para a entrega.

Veja os principais pontos

1) Aumento de Capital de R$ 10 bilhões a ser feito pelos chamados acionistas de referência—Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira;

2) Conversão da divida em ações até o limite de 10 bilhões;

3) Venda dos principais ativos no portfólio: Grupo Uni.Co (Puket, Imaginarium e Love Brands), Hortifruti e Natural da Terra.Também está prevista a venda de uma “Aeronave de propriedade da Americanas [modelo] PP-LJA, modelo BEM-505, fabricada pela Embraer no ano de 2014”;

4) Leilão reverso para antecipação do pagamento de Créditos Quirografários até o limite de R$ 2.5 bilhões em até 60 dias contados da conclusão do Aumento de Capital.Só pdoerão aprticipar do leilão credores que “(i) não sejam parte em nenhuma Demanda contra as Recuperandas, suas Afiliadas, seus acionistas ou administradores, (ii) tenham desistido de toda e qualquer Demanda contra as Recuperandas, suas Afiliadas, seus acionistas ou administradores; e (iii) se abstenham de tomar qualquer medida de execução ou ajuizar qualquer Demanda contra as Recuperandas, suas Afiliadas, seus acionistas ou administradores;

5) Novos Recursos sem aval dos credores. O Grupo Americanas poderá prospectar e adotar medidas, inclusive durante a Recuperação Judicial e sem a necessidade de prévia autorização dos Credores Concursais em Assembleia Geral de Credores, visando à obtenção de novos recursos, mediante a implementação de eventuais aumentos de capital por meio de subscrição pública ou privada;

6) Emissão de debêntures no valor total de até R$ 5,875 bilhões em até 180 (cento e oitenta) dias da conclusão do aumento de capital.