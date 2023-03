Novo marco fiscal deve ser divulgado nesta semana, dizem interlocutores de Lula

O cancelamento da viagem do presidente Lula à China pode antecipar para esta semana a apresentação da nova regra fiscal, avaliam interlocutores da Presidência.

Para integrantes da equipe econômica, ouvidos neste domingo (26) pela CNN, “dessa semana não passa” e, agora, “depende de Lula” marcar a data exata para a divulgação da proposta.

Lula não deixará de cumprir agenda oficial, apesar do diagnóstico de pneumonia. Pelo menos, nos primeiros dias desta semana, o presidente fará reuniões, em Brasília, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República. Ele já esteve com o ministro de relações institucionais, Alexandre Padilha.

Indo na contramão de quem faz mistério sobre o que de fato há na proposta, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, revelou na semana passada se tratar de uma combinação da curva da dívida, do superávit e controle de gasto.

Uma versão do texto da nova regra fiscal já foi apresentada às principais lideranças políticas. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, por exemplo, sugeriu que a proposta, que limitará o gasto público, não deixe de levar em consideração o nível de investimentos no país.