Acreanão 2023: Humaitá estreia com vitória elástica contra o Andirá: 6 a 0

Após dois revés seguidos pelas disputas das copas Brasil e Verde, para Coritiba e Clube do Remo, respectivamente, o Humaitá voltou a vencer uma partida na temporada. Neste domingo (5), no estádio Florestão, o Tourão enfiou meia dúzia de gols a zero na equipe do Andirá, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Acreano. Os gols da vitória do Humaitá foram marcados por Fernandinho e Alesson (duas vezes cada), Aldair e Marquinhos.

Com fica

Com a goleada, o Humaitá lidera isoladamente o grupo A com três pontos. Por outro lado, o Andirá ocupa a sexta e última colocação sem pontuar no torneio.

Próximos jogos

Os dois times ganham quase dez dias de folga na tabela e retorna a campo somente no próximo dia 14 de março. O Andirá busca reabilitação no torneio contra a Adesg, às 17h. Já o Tourão do Humaitá vai encarar o Independência, às 19h. Os dois jogos serão realizados no estádio Florestão.

Fonte: Na Marca da Cal