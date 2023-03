São Francisco vence fácil o Vasco da Gama 4 a 1 na estreia do Estadual

Com quatro gols marcados no primeiro tempo, o São Francisco superou neste domingo (5), no estádio Florestão, o Vasco da Gama por 4 a 1, em jogo de estreia na disputa do Campeonato Acreano 2023. O gols do time católico foram anotados pelos jogadores Geovani Silva, duas vezes, uma delas de pênalti, Gabi e Wanderson Jordão. Franklin descontou para o time cruz-maltino na etapa final.

Como fica

Com a vitória sobre a equipe do Vasco da Gama, o São Francisco assumiu a liderança isolada do grupo B com três pontos. Por outro lado Vasco-AC, é o lanterna da chave, sem pontuar.

Próximos jogos

O time católico ganha boa folga da tabela de jogos, retornando a campo somente no próximo dia 18 de março para encarar o Náuas, às 17h. Uma semana antes, o Vasco da Gama busca reabilitação no estadual diante do Atlético Acreano, às 17h. Os dois jogos ocorrem no estádio Florestão.

