Decisão na operação Ptolomeu inicia onda de demissão na construção civil

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e Eletricitários do Estado do Acre, resolveu nesta segunda-feira, 13, se manifestar contrário a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou a suspensão do funcionamento de 15 empresas citadas na 3ª fase da infinita operação Ptolomeu, deflagrada na última semana pela Polícia Federal.

De acordo com o presidente do sindicato, José Ademar de Assis, somente no dia de hoje, vários trabalhadores receberam aviso prévio das empresas. Segundo ele, as empresas não terão como manter os postos de trabalho gerados no Acre.

Entretanto, o sindicato ao defender as investigações, lamentou a perda do trabalho dos funcionários. “Nunca se viu um ato tão drástico e violento na construção civil. Em nenhuma outra operação nós tivemos que pagar o preço das investigações”, comentou.

Ao fim da nota, o sindicato citou os grandes escândalos de corrupção a nível nacional e lembrou que em nenhuma houve uma decisão parecida a preferida do STF na última semana. “Desejamos que os fatos sejam esclarecidos, mas queremos continuar trabalhando”, mencionou.