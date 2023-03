Congresso prorroga até maio MP que define valor do salário-mínimo

O Congresso Nacional prorrogou por 60 dias a validade da Medida Provisória que estabelece o valor do salário-mínimo em R$ 1.302,00.

Dessa forma, a validade da MP 1.143, de dezembro de 2022, se estende até o mês de maio, quando Lula pretende aumentar o valor do salário para R$ 1.320,00.

Em fevereiro, o presidente anunciou o aumento no valor do salário-mínimo e a elaboração de novas regras para o reajuste nos próximos anos, com base na inflação – como já ocorre – e na variação do Produto Interno Bruto (PIB).

A prorrogação da validade da MP 1.143 foi assinada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.

Fonte: Metrópoles