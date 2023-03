Caminhão de lixo colide contra carro e dois vão parar no Pronto-Socorro

Um caminhão que faz a coleta de lixo em Rio Branco colidiu frontalmente contra um veículo modelo Montana, de cor branca, placas 6866, no KM 17 da BR-364, próximo ao aterro sanitário da capital.

Wanderson Vieira da Silva, 19 anos, e Francisco Cruz Lima, 30 anos, que estavam no automóvel de menor porte, ficaram feridos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.O motorista do caminhão não teve ferimentos.

De acordo com informes apurados pelo Ecos da Notícia, o caminhão teria saído de sua mão na pista após o motorista perder o controle da direção, o que teria motivado a colisão frontal com a montana. Já o motorista do caminhão afirma que quem saiu da pista foi o Montana.

Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Duas viaturas foram para o local e o cenário era considerado assombroso, mas sem vitimas fatais.