Anvisa suspende fabricação, comercialização e uso de alimentos da marca Fungini

A medida determina o recolhimento de todas as apresentações da maionese da marca Fugini, com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024. A proibição vale também para todos os lotes a vencer em dezembro de 2023 com numeração iniciada por 354.

A inspeção foi realizada de forma conjunta com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e Vigilância Sanitária Municipal de Monte Alto. “Essas falhas podem impactar na qualidade e segurança do produto final”, informou a Anvisa.



“A suspensão da fabricação ficará válida até que a empresa adeque o processo de fabricação de seus produtos às Boas Práticas de Fabricação”, afirmou a agência reguladora.