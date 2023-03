Mbappé recebe quase o dobro que Neymar Jr e Lionel Messi por mês, diz jornal

A edição desta quinta-feira do jornal L’Equipe traz a tradicional lista anual com os salários de jogadores e técnicos do Campeonato Francês. Em 2023, há um líder absoluto: Mbappé, do PSG. Com seu novo contrato, o atacante ganha 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) por mês.

O L’Equipe faz as estimativas em valores brutos. O montante líquido recebido pelos atletas é, de acordo com o jornal, cerca de 77% do total. O salário de Mbappé é quase o dobro do que recebem Neymar e Messi no PSG, que tem as 10 primeiras posições da França e o Top-3 da Europa.

💸 O Top-10 da Europa:



Mbappé (PSG): € 6 milhões Neymar (PSG): € 3,675 milhões Messi (PSG): € 3,375 milhões Hazard (Real Madrid): € 2,25 milhões Lewandowski (Barcelona): € 2,17 milhões Mané (Bayern): € 2 milhões De Bruyne (City): € 1,95 milhão Busquets (Barcelona): € 1,91 milhão Alaba (Real Madrid): € 1,88 milhão Haaland (City) e De Gea (United): € 1,83 milhão



Mbappé, porém, não é o jogador mais bem pago do futebol mundial, em valores que somam também acordos comerciais. O contrato de Cristiano Ronaldo no Al Nassr prevê ganhos de até 200 milhões de dólares por ano O Top-10 da França:



O PSG tem os 10 maiores salários do Campeonato Francês. O jogador que não atua na equipe com maior vencimento é o atacante Bem Yedder, do Monaco, que ganha cerca de 650 mil euros por mês.

Mbappé (PSG): € 6 milhões Neymar (PSG): € 3,675 milhões Messi (PSG): € 3,375 milhões Marquinhos (PSG): € 1,2 milhão Verratti (PSG): € 1,2 milhão Hakimi (PSG): € 1,083 milhão Donnarumma (PSG): € 916 mil Ramos (PSG): € 791,6 mil Bernat (PSG): € 730 mil Mukiele (PSG): € 700 mil

O Top-5 de técnicos na França:



Christophe Galtier (PSG): € 665 mil Igor Tudor (Olympique de Marselha): € 330 mil Bruno Genesio (Rennes): € 250 mil Laurent Blanc (Lyon): € 230 mil Paulo Fonseca (Lille): € 220 mil Top-5 na Inglaterra:





2. Haaland (City): € 1,83 milhão

4. Salah (Liverpool): € 1,7 milhão

O dado curioso na Espanha é a ausência de Benzema na lista dos maiores salários. O atual Bola de Ouro tem um contrato assinado em 2021, que vence em junho deste ano, e deve melhorar seus vencimentos com o novo vínculo.



Hazard (Real Madrid): € 2,25 milhões Lewandowski (Barcelona): € 2,17 milhões Busquets (Barcelona): € 1,91 milhão Alaba (Real Madrid): € 1,88 milhão Vinicius Junior (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona) e Oblak (Atlético de Madrid): € 1,67 milhão

Top-5 na Alemanha:

2. Neuer (Bayern): € 1,66 milhão

4. Lucas Hernández (Bayern): € 1,42 milhão

Top-5 na Itália:

2. Brozovic (Inter): € 1 milhão

4. Bonucci (Juventus): € 1 milhão

5. Lukaku (Inter): € 930 mil