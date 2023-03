Janones admite xingamento a Nikolas Ferreira, mas nega teor homofóbico

O tema voltou à pauta da CCJ na sessão desta quarta, quando deputados passaram a debater as ofensas do dia anterior antes do início das votações. Janones, então, admitiu ser o autor do comentário – e voltou a ofender Nikolas.

“Eu fiquei esperando até aqui algum parlamentar que tivesse, aqui nessa comissão, a valentia que tem nas redes sociais. Mas infelizmente, parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos, não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o ‘deputado chupeta’ de ‘chupetinha’. Quem usou essa expressão fui eu”, afirmou o parlamentar.

Janones disse ainda que irá continuar usando o termo – que, segundo o parlamentar, não é homofóbico.

“Venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nikolas Ferreira. Lá em Minas, Nikolas Ferreira é tratado como chupeta, esse é o apelido. E não tem nada a ver como homofobia, não vamos transformar um problema sério como é a homofobia no nosso país em que milhares de homossexuais são assassinados e são vítimas de ódio com apelido”, disse.

Fraga cita revólver

Após a fala de Janones, instaurou-se um novo bate-boca na comissão e a sessão do colegiado chegou a ser suspensa por 10 minutos.

Em dado momento, o deputado Alberto Fraga (PL-DF) disse que não usa chupeta, e sim, “revólver mesmo”. Janones disse que estava sendo ameaçado, e o bate-boca foi retomado.

Os trabalhos foram retomados normalmente após o intervalo.