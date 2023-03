Acidente acontece enquanto coordenadora do Detran grava vídeo sobre educação na rua

Uma situação inusitada aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15, com uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (DETRAN).

Enquanto a equipe estava em frente ao Terminal Urbano na capital acreana gravando um vídeo exatamente sobre a importância das pessoas respeitarem as leis de trânsito ocorreu um acidente.

Duas motos acabam se colidindo no exato momento que a coordenadora de Educação no Trânsito do Detran, Cléia Machado, falava sobre a necessidade das pessoas respeitarem as leis de trânsito.

O acidente foi provocado por um homem que empurra uma bicicleta e que apesar de usar a faixa atravessava no momento em que o sinal do semáforo estava fechado para a passagem de pedestres.