Zequinha destaca compromisso com a educação em programa eleitoral

No programa eleitoral para a TV dessa sexta-feira, 6, Zequinha Lima, candidato a reeleição, reforçou sua profunda ligação com Cruzeiro do Sul, cidade onde nasceu, construiu sua vida profissional e pessoal, destacando sua trajetória como educador e gestor público. Foi como professor que ele conheceu e casou com Lurdinha há mais de 30 anos.

Em uma mensagem clara aos eleitores, o programa de Zequinha questionou a vinda de políticos de outras regiões apenas em período eleitoral, sugerindo que muitos poderiam não ter um compromisso genuíno com a cidade. “Tem gente que se mudou para cá esse ano. Se mudou para cá em ano de eleição? Não é estranho?”, indagou o programa.

Zequinha, ao contrário, sempre esteve presente na vida da cidade: “Quem mora aqui sabe que Cruzeiro está cada vez melhor”.

A Educação como Missão

Ao lado da esposa Lurdinha, Zequinha destacou que sua primeira profissão foi de professor e que essa experiência marcou toda sua vida. Ele relembrou com emoção os anos de trabalho na Escola Coronel Contreiras, no Bairro do Tiro ao Alvo onde enfrentou desafios diários, como longas caminhadas, mas sempre com o sentimento de estar contribuindo para o futuro das crianças da região. “A vida pública me chamou para outras missões, mas a função de ser professor vai além de você ser um profissional. Tem o amor dentro disso”, declarou.

Sua trajetória como educador também está profundamente entrelaçada com sua vida pessoal. Zequinha compartilhou que sua esposa, Lurdinha Lima, também é professora, e juntos construíram uma história de luta e dedicação à educação. O casal está unido há mais de 30 anos, tanto no matrimônio quanto na defesa dos direitos dos professores e na melhoria do ensino em Cruzeiro do Sul. “ A Lurdinha foi para a escola observar minha aula e eu comecei a observar a Lurdinha. Namoramos, noivamos e casamos. Temos esse compromisso com a educação”.

Realizações na Gestão Municipal

Durante seu mandato como prefeito, Zequinha reforçou seu compromisso com a educação ao conceder aumentos salariais significativos para os professores. Os servidores efetivos receberam reajustes que ultrapassaram 100%, enquanto os temporários tiveram aumentos superiores a 80%. Além disso, Zequinha investiu fortemente na infraestrutura educacional, promovendo a reforma, ampliação e melhoria de diversas escolas, com destaque para aquelas localizadas na zona rural. “Reformamos mais de 18 escolas no município, ampliamos várias escolas e construímos e reconstruímos escolas rurais. Nós avançamos muito na educação”, destacou o prefeito.

Zequinha Lima tem como prioridade fortalecer o ensino no município, valorizando os professores e proporcionando melhores condições para os alunos. A paixão pela educação é uma constante na vida dele e de Lurdinha, selando o compromisso de ambos com o futuro de Cruzeiro do Sul. “ Nós nos preocupamos com a educação das nossas filhas e dos filhos de todos os cruzeirenses”, pontuou Zequinha.

A mensagem final do programa eleitoral foi clara: Zequinha Lima está comprometido em continuar trabalhando por uma Cruzeiro do Sul cada vez melhor, sempre com educação como prioridade. “Cruzeiro sempre!”, concluiu o prefeito.