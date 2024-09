No Dia da Independência, Gladson garante fortalecer poderes no Acre

Com o cancelamento do tradicional desfile de 7 de Setembro devido aos altos índices de poluição do ar em Rio Branco, o governador Gladson Cameli (PP) usou as redes sociais neste sábado, Dia da Independência do Brasil, para reafirmar seu compromisso com o fortalecimento dos poderes no estado.

Segundo Gladson, a democracia é o pilar de sua gestão. “Um Estado forte é um Estado que trabalha e reconhece a força e o apoio de suas instituições e de seu povo nesse processo. Neste 7 de Setembro, reafirmo o compromisso de continuarmos fortalecendo os poderes a favor da democracia, respeitando as diferenças e garantindo dignidade às pessoas”, declarou.

O chefe do Executivo acreano também pediu que o povo celebre a data com união. “Que possamos celebrar essa data com gratidão, amor e respeito à nossa pátria, na busca de um Acre melhor para todos nós”, disse.

Veja: